記者会見する卓球Tリーグ、岡山リベッツの羽場誠代表取締役（左）と白神宏佑監督＝30日午後、岡山市卓球Tリーグの岡山リベッツは30日、海外のオンラインカジノサイトで賭けをしたとして賭博容疑で書類送検された元男子日本代表の丹羽孝希選手（30）との契約解除を発表した。チームの羽場誠代表取締役と白神宏佑監督を減俸処分とした。岡山市内で記者会見した羽場代表取締役は「夢を与えるプロ選手として、やってはいけない行為。