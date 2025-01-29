卓球の丹羽孝希を書類送検 オンラインカジノサイトでの賭けを認める共同通信

卓球の丹羽孝希を書類送検 オンラインカジノサイトでの賭けを認める

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 千葉県警が、卓球丹羽孝希賭博容疑で書類送検したと分かった
  • 2023年初夏に、海外のオンラインカジノサイトで賭けをした疑い
  • 任意の事情聴取で容疑を認め、スポーツの勝敗予想などで賭けたとみられる
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