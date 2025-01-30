AI企業のDeepSeekが所有するデータベースに誰でもアクセスできる不具合があったことが、セキュリティ企業Wizの調査により明らかになりました。DeepSeekは報告を受けて既に問題を解決しているとのことです。Wiz Research Uncovers Exposed DeepSeek Database Leaking Sensitive Information, Including Chat History | Wiz Bloghttps://www.wiz.io/blog/wiz-research-uncovers-exposed-deepseek-database-leakDeepSeekは2024年1月に