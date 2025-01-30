お笑いコンビ「9番街レトロ」が出演するバラエティ番組『ナイチン街レトロ』（テレビ朝日系）が、1月29日までに公式サイト上で以下のように発表した。《＜9番街レトロのなかむら★しゅんさんの出演に関して＞所属事務所と協議の上、当面出演を見合わせることになりました》吉本興業に所属する同コンビは、’19年に京極風斗（29）となかむら★しゅん（31）が結成。東京「神保町よしもと漫才劇場」を拠点に活動しており、「M-1グラン