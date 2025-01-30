部屋に置いておくだけで自動的に床を掃除してくれるお掃除ロボット「ルンバ」。【写真】「Inspire the Next FUJISU」の表記が…それ日立でしょその便利さに自宅に導入しているという人も多いと思うが、今SNS上で注目を集めるのはベトナムで発見された「偽ルンバ」だ。「『ルンバ買ったよ、しかも100万ドンしなかった、安いでしょ！』と喜ぶベトナム妻」と件の偽ルンバを紹介したのはベトナム在住の今井淳一さん（@imajun）。ブラン