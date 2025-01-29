平昌五輪ノルディックスキー女子銅メダルの高梨沙羅が２９日、リフォームした自宅のインテリアを公開した。インテリアショップ、ボーコンセプトがコーディネートしたというだけあって、白とグレーで統一された、シンプルですっきりした内装となった。広々としたリビングには、座面が広いＬ字型のソファーがドーン。カウンターキッチンにはバーチェアがあり、食事もできるようになっているなど、ほぼ、高級ホテルのスイートル