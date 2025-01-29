引退を発表した中居正広 Smart FLASH

中居正広氏の問題、捜査には「鶴の一声が必要」警視庁OBが語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中居正広氏の問題を取り上げたYouTubeチャンネルについてFLASHが伝えた
  • 25日更新の動画で、警視庁OBは「警察が介入しなきゃいけない」と言及
  • ただし、捜査には警視総監や警察庁長官の「鶴の一声」が必要だと語った

◆中居正広氏の問題、警視庁OBが語る

記事を読む

関連の最新ニュース

中居正広氏に「9000万円トラブル」報道

おすすめ記事

  • ヒロミ「何もわからない」から一転、中居正広とのBBQ釈明「一睡もできず」不安吐露も寄せられた “冷ややかな視線” のわけ
    ヒロミ「何もわからない」から一転、中居正広とのBBQ釈明「一睡もできず」不安吐露も寄せられた “冷ややかな視線” のわけ 2025年1月29日 17時40分
  • 元フジテレビの渡邊渚アナウンサー
    「被害の内容の酷さに戦慄」渡邊渚のエッセー本に受ける衝撃、心の弱い人への“注意書き”も 2025年1月29日 12時4分
  • 中居正広
    「中居くんは悪くない！」文春の訂正記事で“引退撤回”求めるファンに「頭の中がお花畑」冷ややかな声 2025年1月29日 13時0分
  • 「心折れた」“破壊行為”相次ぎレトロミュージアム閉館へ…問われる“利用者のマナー” 子どもを注意した館長に親が逆ギレ「触れるような状態にしておくな」
    「心折れた」“破壊行為”相次ぎレトロミュージアム閉館へ…問われる“利用者のマナー” 子どもを注意した館長に親が逆ギレ「触れるような状態にしておくな」 2025年1月28日 18時41分
  • 「週刊文春」電子版より
    『週刊文春』編集長が「改めてお詫び」　橋下徹氏の「しれっと誤りを上書きするのは不誠実」の指摘受け 2025年1月29日 21時44分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
    2. 2. 渡邊渚の著書に注意書きの章
    3. 3. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
    4. 4. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
    5. 5. 文春の訂正問題 編集長が声明
    6. 6. 笑福亭鶴瓶 スシローHPから削除
    7. 7. 横柄な態度 中居氏に木村警告か
    8. 8. フジ会見後 女性が心境を告白か
    9. 9. バド渡辺 日本代表辞退を公表
    10. 10. 中居氏BBQでのヒロミ 鶴瓶明かす
    1. 11. 朝ドラから消えた…環奈に憶測も
    2. 12. バチェラー「デキ婚を狙ってた」
    3. 13. モテない娘 母の「執念」で結婚
    4. 14. 交際相手の娘と性交は罪 初判断
    5. 15. 中居氏の問題「鶴の一声が必要」
    6. 16. 丹羽孝希「違法と分からず」
    7. 17. 粗品「結婚しよう」 あのが本音
    8. 18. 中居氏の騒動 1番ビビるのは鶴瓶
    9. 19. 丹羽孝希を送検 賭博を認める
    10. 20. 「肺NTM症」中高年女性で感染増
    1. 1. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
    2. 2. 交際相手の娘と性交は罪 初判断
    3. 3. 丹羽孝希「違法と分からず」
    4. 4. 丹羽孝希を送検 賭博を認める
    5. 5. 「肺NTM症」中高年女性で感染増
    6. 6. 「タモリさん生前贈与」詐欺被害
    7. 7. 卓球の丹羽孝希を書類送検
    8. 8. 道路陥没「深さが想定の2倍」
    9. 9. 山中に切断死体 昨年12月死亡か
    10. 10. 家帰りたい 道路陥没に嘆く住民
    1. 11. 給食でまかない作り減給 SNS賛否
    2. 12. フジ新社長 文春に「なぜ昨日」
    3. 13. 文春訂正 橋下徹氏が経緯説明
    4. 14. 埼玉で道路陥没 緊急放流を準備
    5. 15. 文春の訂正問題「らしくない」
    6. 16. フジ会見 記者まるでカスハラ?
    7. 17. トイレ行きたい 高速バス神対応
    8. 18. 人気神社前の踏切「すし詰め」に
    9. 19. 陥没現場でさらに崩落か　2つの穴がつながり1つに
    10. 20. フジ記者会見「エンタメ化」の声
    1. 1. モテない娘 母の「執念」で結婚
    2. 2. 「パパ活女子」迎える悲しい結末
    3. 3. 家購入もまさかの事態に悲鳴
    4. 4. 無印良品 謝罪&使用中止呼びかけ
    5. 5. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
    6. 6. バナナ口に出し入れ 投稿に非難
    7. 7. 記事訂正 堀江氏が「クソ文春」
    8. 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
    9. 9. 日韓 あいまいなまま結んだ協定
    10. 10. 「自殺ない社会を」加藤氏に批判
    1. 11. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
    2. 12. 「世襲批判は受けるしかない」中曽根康隆議員が語る、政治家として働くということ - BLOGOS編集部
    3. 13. 体調悪いマンボウ「人」見て回復
    4. 14. AEDでわいせつ罪 ABEMAに違和感
    5. 15. 与野党、旧安倍派会計責任者の参考人招致で対立…予算案の実質審議ずれ込みも
    6. 16. 国民民主、手取り増が｢最重要の政治課題｣　2025年度活動方針案
    7. 17. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
    8. 18. 伝説に残るフジ会見 最悪のワケ
    9. 19. 「能動的サイバー防御」東京・市ヶ谷に拠点検討…警察や自衛隊、情報共有して迅速に対応
    10. 20. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
    1. 1. インド宗教祭に殺到 30人が死亡
    2. 2. 人魚が巨大魚に食べられた? 中国
    3. 3. 「わざとぶつける」韓国投手の今
    4. 4. ドイツ首相「本当にうんざり」
    5. 5. 米 強烈なにおいの死体花が開花
    6. 6. 欧州で最悪の嵐が猛威 死者も
    7. 7. 自殺同然の行動 北朝鮮兵の戦術
    8. 8. 排泄物散乱の檻 少女死亡に騒然
    9. 9. 米F35戦闘機が墜落 操縦士は脱出
    10. 10. 北朝鮮 人糞集めキャンペーン
    1. 11. 日韓で正反対の評価も追悼館設立
    2. 12. キス3秒前 元俳優との写真大放出
    3. 13. 釜山で旅客機火災 荷物棚から火?
    4. 14. 豪8歳死亡 宗教団体の14人有罪
    5. 15. 中国 春節の花火が大爆発し火災
    6. 16. スーダンで航空機墜落 19人死亡
    7. 17. 世界最大の宗教行事で35人が死亡
    8. 18. 外国に漢江ラーメン 人気商品に
    9. 19. トランプ政権 早期退職呼びかけ
    10. 20. ハリウッド黄金期 96歳女優死去
    1. 1. NHK「ネット受信料」徴収に動き
    2. 2. セブン高級化で客離れ 残酷結末
    3. 3. メルカリで30万円利益 確定申告?
    4. 4. 東大卒62歳夫に年金6万妻見切り
    5. 5. 電通マン住むタワマンで重大事件
    6. 6. 今さらリモート廃止で社内大混乱
    7. 7. 「マツダ」エンブレム変更へ
    8. 8. 記念硬貨 高値がつく可能性も
    9. 9. 月収19万46歳 初任給30万に怒り
    10. 10. 税金取りたい…大谷の契約に反発
    1. 11. やっていい借金&ダメな借金 違い
    2. 12. コタツは暖房よりも節約になる?
    3. 13. 内部通報件数多い企業ランキング
    4. 14. フジでCM再開する条件 企業の声
    5. 15. 子どもへ魔法の言葉 扱いに注意
    6. 16. 30歳年収が高い企業 近畿TOP500
    7. 17. 新築物件購入→2年で六畳二間に
    8. 18. 節約達人 行く場所行かない場所
    9. 19. 「相続ガチャ」に外れて悲劇
    10. 20. リストラされやすい会社員の特徴
    1. 1. DeepSeekの「R1」搭載チャットボットを使い、ChatGPTと比べてみた
    2. 2. Amazonで「SwitchBot」がセール
    3. 3. 「NVIDIA GeForce RTX 5080」レビュー！ 素の性能でもRTX 4080 SUPERを若干凌駕、DLSS 4でRTX 4090すら圧倒
    4. 4. 複数のURL読み取れる「QR」話題
    5. 5. Touch Diamond用クレードルが登場
    6. 6. 「イノセンス」「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」4Kリマスター版が劇場公開。2月28日から
    7. 7. 楽天、法人向けのAIサービス提供開始‐1人あたり月額1100円から
    8. 8. スマートキーが横並びで2個入る！強靭×撥水スマートキーケース
    9. 9. 使えるOffice閲覧！ビジネスの世界標準　BlackBerry 8707h【ケータイラボ】
    10. 10. ウエアラブルへ AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH【ケータイラボ】
    1. 11. Win11バッテリー表示 正式機能に
    2. 12. 電通、「誰一人取り残されない」コミュニケーションの実現を目指すガイドを無料公開
    3. 13. DeepSeek-R1のサイズを最大80％削減した動的量子化モデルが公開中
    4. 14. 液晶画面をワンボタンで電子ペーパーに切り替え。TCLの新技術がすごい
    5. 15. AIを持つ者 or 持たざる者。2025年のスマホはAI格差が確実に拡大する
    6. 16. 【ケータイラボ】iPhoneはケータイじゃない？　インターネットのための「iPhone 3G」
    7. 17. 【トレビアン】ネットオークショントラブル？　「詐欺だ！　ダイソーの物だとは知らなかった！」
    8. 18. 東芝、約17時間の長時間駆動と急速充電に対応する2in1パソコン「dynabook V」発表
    9. 19. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
    10. 20. 宇宙服用断熱材を採用した「COSMODOWN」は薄くて軽いのに冬でも1枚で快適でした
    1. 1. バド渡辺 日本代表辞退を公表
    2. 2. 水原被告 大谷「婚前契約」暴露
    3. 3. 大谷結婚 水原被告が裏事情告白
    4. 4. 高梨沙羅の自宅がほぼスイート
    5. 5. 大谷の朝食にも関心 米記者驚き
    6. 6. 本田真凜のコスプレにファン歓喜
    7. 7. 古賀を継ぐ新エース スターは誰
    8. 8. いてまえ打線は有名だが防御率は
    9. 9. ネイマール 12年ぶり古巣復帰へ
    10. 10. 札幌でeスポーツ世界大会開幕　賞金総額3億円かけ5日間熱戦
    1. 11. 坂本&田中 幼なじみコンビが決起
    2. 12. 楽天公式チア「めっちゃ可愛い」
    3. 13. 薬師寺容疑者 女性と密着投稿も
    4. 14. 青学大4年生 豪華な進路先決める
    5. 15. 「ありがとう。私は彼らをとても愛している」19歳谷川萌々子、バイエルン同僚から感謝されたワケ
    6. 16. NBAであわや惨事 頭上から落下物
    7. 17. 大谷の「411」米メディアが注目
    8. 18. 大畑を獲得 ルーヴェンCEO大絶賛
    9. 19. 人力車でアフリカ大陸横断 祝福
    10. 20. 元柏フロート 壮絶過去を告白
    1. 1. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
    2. 2. 渡邊渚の著書に注意書きの章
    3. 3. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
    4. 4. 文春の訂正問題 編集長が声明
    5. 5. 笑福亭鶴瓶 スシローHPから削除
    6. 6. 横柄な態度 中居氏に木村警告か
    7. 7. フジ会見後 女性が心境を告白か
    8. 8. 中居氏BBQでのヒロミ 鶴瓶明かす
    9. 9. 朝ドラから消えた…環奈に憶測も
    10. 10. バチェラー「デキ婚を狙ってた」
    1. 11. 中居氏の問題「鶴の一声が必要」
    2. 12. 中居氏の騒動 1番ビビるのは鶴瓶
    3. 13. 粗品「結婚しよう」 あのが本音
    4. 14. 中居氏と交際? 中野美奈子を直撃
    5. 15. クロちゃん貯金額告白に驚愕評価
    6. 16. フジ幹部の印象 加藤浩次が言及
    7. 17. 元「和牛」水田 濱家に怒り心頭
    8. 18. 渡邊渚 著書レビュー荒らし被害
    9. 19. TBSドラマ 凪咲の返り血姿に鳥肌
    10. 20. 資産20億? 中居氏の引退後の生活
    1. 1. 40代女性「オバ見え」するワンピ
    2. 2. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
    3. 3. 夫の単身赴任先で目撃 驚愕光景
    4. 4. 音無 公表できなかった乳がん
    5. 5. 悪口ばかりの女友達にうんざり
    6. 6. なぜ? 美人じゃなくてもモテる訳
    7. 7. 優しい彼氏 実は最低男だった
    8. 8. 食べつくし夫が食べたプリンは…
    9. 9. 10年不倫 女友達の恋にドン引き
    10. 10. 「英語が話せない」見返した話
    1. 11. 親切なママ友逆に怖い 疑心暗鬼
    2. 12. 妻子捨てるも「ダメだ…」即後悔
    3. 13. 「都心の人は軟弱」その後大事件
    4. 14. バズる予感 ユニクロジャケット
    5. 15. 最期のノート 結婚40年目の真実
    6. 16. 出会い期待できる卒業旅行プラン
    7. 17. 三軒茶屋に韓国発ドーナツカフェ
    8. 18. 新卒で出世!? 後輩の「裏の顔」
    9. 19. 親子ほどの歳の差 奇妙な関係に
    10. 20. しまむらスウェで垢抜けコーデ
    x