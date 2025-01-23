株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年1月24日（金）より、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフを、まろやかな味わいのゴーダチーズ、たっぷりのミルキーなホワイトチーズソースで仕上げた『ホワイトチーズマウンテンズ シングルビーフ』『ホワイトチーズマウンテンズ ダブルビーフ』、巨大鶏むね一枚肉のサクサクなチキンパティを合わせた『ホワイトチーズマウンテンズ チキン』、直火焼きの100％ビーフパテ