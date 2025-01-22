ロート製薬（大阪市）が、循環備蓄食品「ハートフード5年常温保存おにぎり」を発売。1月21日から予約注文の受付を開始しています。“いつも”の日常でも定期的に食べられる「循環備蓄食品」同商品のラインアップは、「おかか」「カレー風味」「トマト混ぜごはん」の3種類。水や食器を使わずに、開封してそのまま食べることができ、食べ残し汁が出ず、衛生的でゴミがかさばらないパウチ仕様となっています。また、アレルギー物