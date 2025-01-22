米野球殿堂は２１日（日本時間２２日）に今年の殿堂入りメンバーを発表した。マリナーズなどで通算３０８９安打のイチロー氏（５１＝マリナーズ球団会長付き特別補佐兼インストラクター）が資格１年目、アジア人、日本選手として初めて選出された。野手史上初の満票に１票足りずに逃がしたが、得票率９９・７４６パーセントは史上３位だった。全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）のオンライン会見での一問一答は以下の通り。――