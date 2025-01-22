タレントの中居正広さんと女性の間のトラブルについて、一部週刊誌でフジテレビ社員の関与が報じられたことなどをめぐり、フジ・メディア・ホールディングスは23日、臨時取締役会を開催します。この問題をめぐっては、先週、フジテレビが会見を開き、調査委員会の設置を発表しています。しかし、フジテレビの株式7％以上を保有するアメリカの投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」や社外取締役の文化放送・斎藤社長らが、外