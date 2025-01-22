今季からレアル・マドリーでプレーするフランス代表FWキリアン・エムバペ。PSGではネイマール、リオネル・メッシと強力攻撃陣を形成した。当初、エムバペとネイマールは非常に良好な師弟関係にあったが、最終的には仲たがいしたとされている。先日、ネイマールはこう明かした。「俺たちはちょっとした喧嘩をした。当初の彼は不可欠な存在だった。俺たちもいい関係にあった。メッシが加入して、彼はちょっと嫉妬したんだと思う。彼