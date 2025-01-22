奈良県警によると、22日午前7時20分ごろ、奈良県御所市の女児（2）が、自宅付近で母親が運転する車と接触し、搬送先の病院で死亡が確認された。車は自宅敷地内から発進した直後で、母親は「乗車していると思ってしまった」と話した。