11月25日昼、成田空港第3ターミナル。他のターミナルに比べると利用客は少なく、がらんとした国際線の出口から帽子を目深に被った1組の男女が姿を現した。細見の長身が目を引くこの男性は、人気お笑い芸人「レインボー」の池田直人（31）。そして、池田の横にぴたりと寄り添う、帽子にマスク姿のこの女性は――。【画像】お笑い芸人「レインボー」の池田直人に寄り添う元AKB48メンバー・篠崎彩奈◆◆◆“吉本の美容番長”の異名