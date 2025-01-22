日本テレビは21日、番組の制作現場などで「会食などにおける不適切な性的接触」がなかったか、外部の専門家を入れて社員らにヒアリングを行うと明らかにした。中居の女性トラブルに絡み、フジテレビ社員と芸能関係者の間で不適切な接待があったなどとする報道を受けた対応。TBSは20日に社内調査を始めたと公表した。テレビ朝日は「（報道を受けて実施した）これまでの調査では、ご指摘のような事案はございません」、テレ