愛媛FCは15日、昨季限りで退団となっていたMF菊地俊介が現役引退することを発表した。91年10月4日生まれの33歳は、14年に日本体育大から湘南に加入。20年に大宮に移籍すると、23年から愛媛でプレーし、昨季はJ2リーグ30試合2得点を記録。J1通算80試合11得点、J2通算149試合21得点、J3通算2試合2得点の記録を残した。菊地はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「2024シーズンをもちまして、現役を引退する決断を致