平塚警察署平塚署は１５日、器物損壊の疑いで、秦野市尾尻、ケアマネージャーの男（５２）を逮捕した。逮捕容疑は、昨年１０月２４日から同２６日にかけて、平塚市内の福祉施設で、この施設で働く２０代の女性管理栄養士の水筒に、自らの尿などを入れて水筒３本（計３２００円相当）を使用不能にさせて損壊した、としている。署によると、男は「（やったことに）間違いない。女性のことが気に入らなかった」と供述し、容疑を認