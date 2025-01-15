2025年1月1日に放送された「芸能人格付けチェック！2025お正月スペシャル」。鬼龍院翔さんとDAIGOさんがカンガルー肉と牛肉とを間違え、リーダーのGACKTさんもろとも“映す価値なし”扱いとなり、テレビ画面上から姿を消したことが、大きな話題になりました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】その後、鬼龍院さんは自身のXにて、スーパーで牛肉を買う際に「周りの人に『カンガルーを牛肉だと間違えた人だ』と