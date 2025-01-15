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粗品が中居正広へ「復帰したらスカすなよ」芸人全体の本音か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 粗品がYouTube動画で中居正広を論評し、話題だとゲンダイが報じた
  • 「もうあんた芸人をスカすMCできへんで」「復帰したらスカすなよ」と粗品
  • これには「粗品の言うとおり」「芸人全体の本音なのでは」といった声が
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