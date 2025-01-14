±²Ãæ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¡¢¡Ö¤¨!?¤³¤Î¿Í¡¢ÅìÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Äºòº£¡£¡Ú²èÁü¡Û1°Ì¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡ÖÅìÂç½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯Í­Ì¾¿Í¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Þ¤¿¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¿Ê³ØÀè¤ÎÍ­ÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÅìµþÂç³Ø¤ÎÌ¾¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¼«¿È¤¬ÅìÂç¤È²¿¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¤Ê¤ª¡ÈÅìÂç¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ë²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ø½µ´©½÷À­¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î30ºÐ°Ê¾å70ºÐ°Ê²¼¤Î