ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤äÊüÁ÷µÙ»ß¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ä°úÂàÀâ¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤¿¡£9Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿Ãæµï¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæµïÀµ¹­¤Ï¥Æ¥ì¥Ó&¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼