2025年、世界はアメリカのトランプ次期大統領を中心に回る。新たな世界秩序を描くトランプ氏に石破首相はどう向き合うのか？関係改善の兆しも見えてきた中国との距離感は？“大統領弾劾”で揺れる韓国との関係は？2025年の石破外交を展望する。（政治部 外務省担当鈴木しおり）■トランプ次期大統領とどう向き合う？――日米首脳会談は“センシティブな問題”に2025年1月20日にアメリカ大統領に返り咲くトランプ氏。日本政府内に