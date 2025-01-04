バレーボール男子・SVリーグの大阪ブルテオンは4日、公式X（旧ツイッター）を更新。この日行われた今年初戦のジェイテクトSTINGS愛知戦で負傷した日本代表・西田有志（24）について「右鼓膜損傷」と診断されたことを発表した。西田はこの試合で20得点を挙げてセットカウント3―1の勝利に貢献したものの、試合途中で右耳付近へのボールの直撃を受けていた。チームは公式Xで「本日の試合で右耳にボールを受けて受傷した西田有