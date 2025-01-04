米鉄鋼大手ＵＳスチールの買収計画中止をバイデン米大統領が命令したことを受け、日本製鉄とＵＳスチールは３日、米政府への訴訟などを通じ、引き続き買収の実現を目指すと表明した。ただ現状では、提訴以外に打つ手は見当たらず、事態打開のハードルは非常に高い。バイデン氏は国家安全保障上の懸念や強靱（きょうじん）なサプライチェーン（供給網）の維持などを理由として、原則３０日以内に「買収計画を完全かつ永久に放棄