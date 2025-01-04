愛知県一宮市のコンビニエンスストアで、衣服などを盗んだうえ、店員にケガをさせそのまま逃げた疑いで、35歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】「全く身に覚えがない」コンビニで強盗傷害の容疑で逮捕の男の供述年末に万引きし店員にけがさせ逃走も・・・再び店を訪れる愛知・一宮市 逮捕されたのは住居不詳・無職の35歳の男です。 警察によりますと男は12月31日、ファミリーマート一宮馬引店でスエット