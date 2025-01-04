文字の書き順がSNS上で大きな注目を集めている。【動画】長男のひらがなの書き順きっかけになったのははなママさん（@hanamama_ikuji）が「長男(5)の書き順がヤバすぎるんだけどこれ放っといたらよくないよね？静観してて大丈夫？」と紹介した動画。カレンダーの土曜日の枠に「おやすみ」と書き込んでゆくはなママさんのお子さん。出来上がりはちゃんとしているのだが、動画を見る限り書き順はかなり独特のようだ。正しい書き順を