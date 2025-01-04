福井県ならではの福袋事情がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】夢の福袋はどどーんと120万円！「今年も福井のホームセンターでは軽トラの家電のセットが売っています」とその模様を紹介したのは高志の民さん（@koshinotami2）。テレビ、洗濯機など家電5点と軽トラックがなんと120万円でセットになった「夢の福袋」。これをゲットすれば全国どこへでも旅立てそうな、なかなか豪快な内容だ。これは福井県坂井市のホームセンタ