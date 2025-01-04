シュークリーム専門店「ビアードパパ」は1月6日、期間限定シュークリーム「生チョコシュー」を発売する。【関連記事】ビアードパパ「贅沢いちご」1月1日発売、期間限定シュークリームで人気1位の商品「生チョコシュー」は、“まるで生チョコのような”シュークリーム。ビアードパパ25周年を記念したイベント「シュークリーム復活ファン投票」で、総投票数16,939票から1位に選ばれて、2018年の販売から約7年ぶりに復活登場する。カ