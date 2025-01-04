お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）が4日、パーソナリティーを務めるニッポン放送サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。好きな餅の食べ方を明かした。磯部巻きが好物だと出演者で相方の富澤たけしが話すと、伊達は「スライスチーズを挟むとおいしいですよ」。しかし、富澤は「う〜ん…」と微妙なリアクションで、伊達は「いやいや、これ本当だから！これめちゃくち