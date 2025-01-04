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池袋駅「ポツンと出入口」なぜ生まれた？駅から遠く離れた39番出口の謎

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 池袋駅の東側にある39番出入口は、駅から遠い場所に位置している
  • 通路は、池袋駅の南側を東西に結ぶ有楽町線のトンネル上に設置されている
  • 開通後の地下鉄運行に伴う振動・騒音の影響を考慮し、変更となったそう
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