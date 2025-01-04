歌舞伎俳優の市川團十郎が３日放送の日本テレビ系特番「成田屋にござりまする密着１６年市川團十郎一家バリ島旅」（午後３時）に出演した。團十郎と長男・新之助（勸玄）、長女・ぼたん（麗禾）の一家３人のこの１年を追った同番組。番組の最後に２０１７年に亡くなった妻・小林麻央さんの子供２人への思いを聞かれた團十郎は「まだまだ不安じゃない？まだ１１歳と１３歳だから。やっぱり２０歳を超えるまでは２人のこ