「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）６位に終わった城西大の櫛部静二監督は「本当は３強をぶっ壊すつもりでいた。悔しい気持ちでいる」と、振り返った。ＳＮＳ上で波紋が広がっていた問題についても言及。往路で５区の斎藤将也（３年）が区間３位の力走をみせたが、山道を力走している際に日本テレビのバイク中継カメラが斎藤の前に出てアップ気味に撮影。ただ、近づきすぎていたため、斎藤は「どけっ！