¡ÈÈ¿Â§²¦¡É¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÇÈ¿Â§¹çÀï¤ËÈ¯Å¸¡£À©»ß¤¹¤ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤Þ¤Ç·ý¤ò¿¶¤ë¤¦ÌµË¡¤Ö¤ê¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£Âç¹Ó¤ì¤Î·ö²Þ¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼6¿Í¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¡© ¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖRIZIN DECADE¡×Íë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤È¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬ÂÐÀï¡£6¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤£³¡Ý0¤Ç