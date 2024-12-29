そろそろ年末に向けて大掃除に着手する人も多いのではないでしょうか？ 普段はしない場所を久しぶりに整理すると、思わぬ物が出てきたりしますよね。今回は友人が大掃除中に見つけてしまった【予想外の物】に関するエピソードを聞かせてくれました。 大掃除中に見つけた謎の箱 12月半ばを過ぎると、毎年恒例の我が家の大掃除が始まります。今年は特に、夫の部屋を念入りに掃除しようと決めていました。これまで夫に任せ