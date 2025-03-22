お笑いタレント有吉弘行（50）が22日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。「怖くてなかなか行けない」飲食店を明かした。今回はロケで、都内にある生麺の直売所を訪問。スープも豊富で、人気ランキング1位には二郎系ラーメンスープが。有吉は「二郎、怖くてなかなか行けないから買おうかな」と二郎系を購入。ゲストの若槻千夏も「分かる。並べないから」と共感した。