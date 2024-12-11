12月11日、悠仁さま筑波大学推薦入試で合格されたことが明らかになった。本誌は、すでに12月3日発売号で、11月28日・29日に同大学で実施された入試を受験されていたことを報じていた。皇室担当記者はこう語る。「筑波大学附属高等学校推薦に基づき、書類審査や小論文試験、個人面接を経て、合格されました。『生命環境学群・生物学類』に進学されるとも報じられています。『生命環境学群・生物学類』の推薦要件は《（1）生物界や