韓国尹錫悦大統領による非常戒厳宣言をめぐって韓国警察は、大統領府などへ捜索に入りました。【写真を見る】【速報】韓国警察が大統領府などの捜索開始別の捜査機関トップは「状況が整えば尹大統領の拘束や逮捕を試みる」逮捕の前国防相は自殺を図るも命に別状なし尹大統領が出した非常戒厳宣言をめぐっては、韓国警察が自らの組織のトップである警察庁長官らを拘束するなど、強制捜査が進められています。さらに警察はきょ