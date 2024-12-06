この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、とも(@tomoikuji)さんが投稿して友人のわが子への対応に関するエピソードです。発達障害という個性を持って生まれたともさんの息子。人にわが子を会わせるときに、個性について前もって説明をしていたそうです。友人の反応はどんなものだったのでしょうか。 わが子の発達障害を説明したら 投稿者・ともさんのお子さんには発達障害があるそう。「