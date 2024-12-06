12月5日、女優の畑芽育（はた・めい）がトークバラエティ番組『ダウンタウンDX』（読売テレビ制作、日本テレビ系）に出演。わざわざ劇場に通うほど好きだというお笑い芸人の名前を明かし、話題となっている。「番組では“カッコいい自分”をアピールしたい男性芸能人として、猪狩蒼弥さん（HiHi Jets）、数原龍友（りゅうと）さん（GENERATIONS）さん、カルマさん、増田貴久さん（NEWS）、お笑いコンビ『さらば青春の光』の森田