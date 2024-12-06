「全国豊かな海づくり大会」に出席するため、11月に大分県を訪問された天皇皇后両陛下に合わせ、皇宮警察の警察犬が警備に当たった。その任務の様子が初めて取材許可され、皇宮警察犬の訓練や活動が明らかになった。両陛下を守る「皇宮警察犬」初密着「全国豊かな海づくり大会」に出席するため、天皇皇后両陛下が11月、大分県を訪問された。両陛下が、大分空港に集まった人々に手を振り、歓迎の声を受けられた数時間前、空港にいた