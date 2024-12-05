株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、2024年12月5日（木）18時30分から「無課金おじさん」ことユスフ・ディケチ選手を迎えたインタビュー特番『無課金おじさんだけど何か質問ある？』を配信することを発表した。ユスフ・ディケチ選手は、2024年のパリ五輪において射撃混合エアピストル競技で銀メダルを獲得した選手である。特に注目すべきは、彼が一般的に装備される器具を一切使用せずにメダルを手に