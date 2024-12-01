【ツールデザインイメージ】モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2024年12月28日（土）から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、大人気TVアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションしたグッズと、販売額相当の“お食事補助券”が入った「2025モス福袋」（5,000円）を数量限定で販売する。また2024年12月10日（火）〜12月25日（水）の間、WEBでの事前予約を受け付ける。（URL: https://www.mos.jp/oc/fukubu