ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬£²£¹Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µåÃÄÇ¼²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊóÆ»¿Ø¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÇÍèµ¨ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Êä¶¯ºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³ÚÅ·ÂàÃÄ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤È°ÜÀÒ»Ö´ê¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Àè·î£²£´Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¼«¤éÍèµ¨¤ÎÂ³ÅêÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½£±¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡¢¤º¤Ã¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿