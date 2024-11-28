歌手の工藤静香と俳優の木村拓哉の長女でモデルでフルート奏者のCocomiが、更新したInstagramでセクシーな最新ショットを見せている。【写真】「路線変更か」胸元を強調したドレス姿のCocomi26日の投稿では、Cocomiは《THE BALL OF DREAMS〈夢の舞踏会）に今日行ってきました（六本木ヒルズアリーナです!）》のメッセージとともに、ディオールの期間限定イベントへの参加した様子をアップした。Cocomiは《太陽神をイメージし