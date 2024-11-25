誰もが安全だと信じて利用するエレベーターであるが、中国では7歳男児の乗ったエレベーターが突然最上階まで上昇する事故が発生した。この事故で、男児は複数箇所を骨折する重傷を負った。香港のニュースメディア『星島日報』などが報じた。【この記事の動画を見る】中国、貴州省黔西南州興義市にある高層マンションで現地時間2日の午後7時頃、このマンションに住む7歳男児がエレベーターの事故により怪我をした。当時、男児は自宅