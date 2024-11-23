米フロリダ州南東部ローダーヒルで先月13日、帰宅途中の13歳の少女が男に誘拐されそうになった。男は今も逃亡中で、当局は事件当時の監視カメラの映像を公開し、情報提供を求めている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。【この記事の動画を見る】先月13日午後5時半頃、スクールバスを降りたばかりのカイモラ・リードさん（Kymorah Reid、13）が、後ろから走って来た男に突然、右足首を掴まれて襲われた。カイモラ