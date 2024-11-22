11月20日に放送された音楽特番『テレ東音楽祭 スペシャル1964→2024』（テレビ東京系）。テレビ東京の開局60周年を記念した同番組では、郷ひろみや荻野目洋子、コブクロ、miwaなど、その名の通りさまざまな世代のアーティストが一堂に会した。また、今年のNHK『紅白歌合戦』への出場ゼロが話題になったSTARTO ENTERTAINMENT（スタート社）からも、A.B.C-Zや元Sexy Zone（現・timelesz）の中島健人、King ＆ Prince（キンプリ）