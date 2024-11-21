ロッテからポスティングシステムによるＭＬＢ挑戦を認められた佐々木朗希投手（２３）の周辺が騒がしい。来オフ以降とみられていたメジャー移籍が今オフとなり、米メディアは特集記事を組むなど連日の大騒ぎ。移籍先の最有力候補に挙げられているのが、昨春のＷＢＣでも共闘した大谷や山本が在籍するドジャースだ。ところが、メッツの元ＧＭで現在はスポーツサイト「アスレチック」で記者となっているジム・ボーデン氏は真っ向