業務スーパーに並ぶ輸入物の袋麺。パッケージの見慣れなさで手に取りづらいジャンルですけど、『ヤムヤム トムヤムシュリンプ味』は意外と万人向けの一品かもしれません。本場タイ原産のトムヤムクン風スープでして、これがけっこう本格的。スパイス類の香味と酸味が爽やかに効いていて、日本人でも食べやすいかんじの上品なバランスなんです。『ヤムヤム トムヤムシュリンプ味』の価格・内容量は？『ヤムヤム トムヤムシュリンプ