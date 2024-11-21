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シンガポール移住も税金で苦しむ 父親の相続をめぐり

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • シンガポールへの移住を決意した50代富裕層の事例を税理士が解説した
  • シンガポールでは滞在期間などによって居住者、非居住者に分類される
  • 父親の遺産で有価証券を相続したが、非居住者のため、税金が多額だという
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